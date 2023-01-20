ديالى.. تبادل لإطلاق النار خلال عملية بحث عن عضو في عصابة (أحمد رومية)

شفق نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، إصابة أحد الأشخاص خلال عملية تبادل لاطلاق النار خلال عملية بحثٍ وتحرٍ عن متهم من عصابة المدعو (أحمد رومية) في محافظة ديالى.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من الفوج الثاني اللواء الثالث فرقة الرد السريع شرعت بتنفيذ أمر قبضٍ وتحرٍ بحق متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 / ارهاب والمادة 406 وهو من عصابة المدعو (احمد روميه) في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان انه "أثناء عملية التنفيذ أقدم أحد المتواجدين مع المتهم على إطلاق النار على القوة المنفذة للواجب، حيث ردت عليه القوة واصابته وتم نقله الى احدى المستشفيات في المحافظة، ومازالت القوة تبحث عن المتهم المطلوب".

وكان مصدر أمني افاد، في 26 كانون الأول 2022، باعتقال قوة امنية مشتركة تمكنت من اعتقال المدعو (احمد رومية) والمتهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة قتل في ديالى، مشيرا إلى أن عملية القبض تمت في كركوك.

كما أكد اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اعتقال رومية.

وذكر رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بإشراف وتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد استخباري وعملية استدراج معدّة بإحكام، تمكّن جهاز الأمن الوطني بإسناد من قوة مشتركة مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على المجرم المدعو أحمد حسن جواد، المكنى (أحمد رومية)"، لافتا إلى ان رومية "من المطلوبين للقضاء".