ديالى.. انقطاع الكهرباء إثر استهداف برجين للخط الإيراني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق محافظة ديالى، يوم الأربعاء، اثر تفجير برجين لنقل الطاقة المستوردة من إيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش فجرت بواسطة عبوات ناسفة برجين من خط ميرساد المستورد من إيران في اطراف منطقة اكباشي بناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف أن "التفجير تسبب في انقطاع الكهرباء المستوردة من ايران عن مناطق واسعة في ديالى".

وتتعرض أبراج نقل الكهرباء لهجمات متكررة يشنها في الغالب عناصر داعش، ما يزيد من أزمة نقص الطاقة في البلاد وخاصة خلال الصيف.