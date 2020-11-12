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ديالى.. انفجار يودي بحياة جندي ويصيب آخر

Category: أمـن

Date: 2020-11-12T08:23:59+0000
ديالى.. انفجار يودي بحياة جندي ويصيب آخر

شفق نيوز/افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بأن انفجارا ادوى بحياة خبير متفجرات واصابة جندي اخر شمالي قضاء المقدادية 45 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خبير متفجرات من الجهد الهندسي للفوج الثالث لواء 74 من الجيش العراقي لقى مصرعه واصيب جندي اخر بجروح خلال محاولته تفكيك عبوة داخل منزل مهجور في قرية الخيلانية شمالي قضاء المقدادية.

واكد المصدر ان "الحادث وقع خلال عمليات تفتيش وتطهير امنية شنتها قوات الجيش والحشد الشعبي والحشد العشائري شمالي قضاء المقدادية.

وتعد مناطق "شمالي المقدادية " شمال شرقي ديالى ان اكبر معاقل التنظيمات المسلحة طيلة الاعوام الماضية بسبب طبيعته الجغرافية والبساتين الكثيفة التي تحول قسما كبيرا منها الى ملاذات واوكار امنية لعناصر تنظيم داعش.

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