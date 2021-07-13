ديالى.. انفجار عبوة بسيارة مسؤول محلي ومقتل اثنين من داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، بانفجار عبوة لاصقة في سيارة مسؤول محلي في قضاء بعقوبة، في وقت قتل فيه اثنين من عناصر داعش باشتباكات مع القوات الأمنية شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين استهدفوا عجلة تابعة لقائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي مركونة قرب منزله في منطقة نهر الحجية وسط بعقوبة".

وأكد المصدر أن "انفجار العبوة اللاصقة تسبب بتضرر العجلة دون وقوع اصابات بشرية"، مشيرا الى أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته".

وفي سياق متصل، قال مصدر ثانٍ إن ، "قوة من الحشد الشعبي (لواء نداء ديالى) اشتبكت مع خلايا داعش اثناء تعرض على نقاط مرابطة في حوض الصفرة 75كم شمال شرق بعقوبة".

وتابع ان "القوة قتلت اثنين من مسلحي التنظيم"، مشيرا إلى أن "الوضع تحت السيطرة الان".