ديالى.. انفجار بمخزن سلاح في أحد مقار الحشد الشعبي

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الخميس، بانفجار داخل مخزن سلاح في أحد مقار الحشد الشعبي، شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "انفجاراً غامضاً وقع مساء اليوم، داخل مشجب للسلاح والصواريخ في مقر للحشد الشعبي بأطراف قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف المصدر أن "الحادث غير معروف إذا كان عرضياً أو إثر استهداف، وشهد تطاير وانفجار عدد من القذائف"، مبيناً أنه "لم يتم تسجيل خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية".

من جانبها أوضحت وزارة الدفاع العراقية، أنه حدث انفجار في أحد مستودعات العتاد التابعة للحشد الشعبي داخل معسكر المنصورية.

ولفتت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إلى أنه "وفقاً للمعلومات الأولية، لا توجد أي خسائر بالأرواح جراء الانفجار والحريق الناجم عنه".

وبينت أن "القطعات الأمنية والعسكرية ضمن قاطع المسؤولية من الفرقة الأولى وقيادة عمليات ديالى، باشرت فوراً، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة".

وختمت بالقول: "في الوقت نفسه، شرعت القوات الأمنية بإجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الانفجار، وسيتم الإعلان عن النتائج حال اكتمالها".