ديالى.. انطلاق عملية أمنية واسعة في سلسلة جبال حمرين

شفق نيوز/ أعلن قائد قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، يوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية واسعة النطاق في سلسلة جبال حمرين شمال شرق منطقة العظيم بالمحافظة، بمشاركة قوات من الجيش العراقي والشرطة.

وقال الموسوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية تأتي بالتنسيق والتعاون المشترك بين الحشد الشعبي ممثلاً بالألوية 23، 24، 62، و4، بالإضافة إلى فوج القوات الخاصة التابع لقيادة قاطع ديالى، إلى جانب الفرقة الأولى والفرقة الثالثة والعشرين من الجيش العراقي، وقيادة شرطة ديالى".

وأضاف أن "القوات المشاركة انطلقت من معسكر عائشة وتتحرك باتجاه أهدافها عبر ثلاثة محاور رئيسية الأول من منطقة إنجانة، والثاني من محيط قرية البو طريمش، والثالث من قرب قرية أم الحوالي، وذلك بهدف تمشيط المنطقة وملاحقة الخلايا الإرهابية".

وأشار الموسوي، إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الجبلية التي تعد معقلاً لتحركات الجماعات الإرهابية"، مبيناً أن "الحشد الشعبي والجيش العراقي يقاتلان كتفاً بكتف، بمعنويات عالية من أجل حماية المواطنين والقضاء على بؤر الإرهاب في محافظة ديالى".