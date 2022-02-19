ديالى.. انتحار فتاة شنقا لأسباب غامضة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى يوم السبت، بانتحار فتاة شمال غرب بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "فتاة تبلغ من العمر 19 عاما أقدمت على الانتحار شنقا داخل غرفتها في قرية الحويش (20 كم شمال غرب بعقوبة) لأسباب غامضة".

وأضاف أن "قوات الامن حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته فيما أخلت جثة الفتاة الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى ومحافظات عدة تصاعدا بحالات الانتحار لاسباب نفسية او معيشية أو تحت تأثير المخدرات ومواقع التواصل الاجتماعي المحرضة على العنف، واغلب حالات الانتحار وقعت في صفوف الصبية والمراهقين.