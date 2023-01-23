ديالى.. انتحار رجل ستيني لأسباب غامضة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، بانتحار رجل ستيني في أحد الشقق السكنية، وسط بعقوبة، مركز محافظة ديالى، لأسباب غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "رجلاً من تولد 1963 من سكان قضاء خانقين أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل شقة سكنية قرب نهر خريسان، وسط بعقوبة، لأسباب غامضة".

وأضاف المصدر أن "الشقة التي وقع فيها الحادث تعود لصاحب شركة صيرفة مشهورة في بعقوبة وسط انباء متضاربة وغير مؤكدة تفيد بأن الجاني يعمل ضمن شركة الصيرفة"، مؤكداً أن "قوات الامن هرعت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات وأسباب الحادث".