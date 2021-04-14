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ديالى.. الأمن يرصد طائرة مسيرة لداعش حلقت فوق بلدة "ساخنة"

Category: أمـن

Date: 2021-04-14T08:12:49+0000
ديالى.. الأمن يرصد طائرة مسيرة لداعش حلقت فوق بلدة "ساخنة"

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى، اليوم الاربعاء، عن رصد طائرة مسيرة ليلة امس الثلاثاء يعتقد بانها تعود لتنظيم داعش حلقت فوق بلدة "ساخنة" شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن رصدت طائرة مسيرة حلقت فوق ناحية العبارة ويعتقد انها تعود لتنظيم داعش لعدم تحديد هويتها بشكل دقيق وان قوات الامن اطلقت النار على الطائرة كاجراء وقائي لحماية الناحية والمناطق السكانية".

واضاف، ان "قوات الامن تواصل التقصي والبحث والاستطلاعات لتحديد هوية الطائرة المسيرة ومنع تنفيذ اي مخططات ارهابية تطال المدنيين او القطعات الامنية".

واكدت تقارير امنية واستخبارية مساعي تنظيم داعش لشن هجمات بالطائرات المسيرة لاستهداف المدن او المواقع العسكرية الان ان التنظيم فشل في ذلك بفعل سيطرة تقنيات التحالف الدولي على الاجواء العراقية وحمايتها من اي هجمات عكسية.

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