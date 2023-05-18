ديالى.. الأمن الوطني تطيح بأحد أخطر المطلوبين من أفراد عصابة (أحمد رومية)

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، اعتقال أحد المتهمين من أفراد عصابة المتهم الموقوف (احمد رومية) في محافظة ديالى، فيما وصف المتهم بأنه "خطير" وجرت عملية اعتقاله بالتعاون مع قوة من فرقة الرد السريع.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "استمراراً للجهود المبذولة في ملاحقة أفراد عصابة المجرم (أحمد رومية) نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني في ديالى واجباً نوعياً أسفر عن إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4 / إرهاب) المدعو (حسن طلال محمد)". وأضاف البيان ان المطلوب "قام بأعمال إرهابية عديدة بحق المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية منها تنفيذ عمليات خطف واغتيال وزرع للعبوات الناسفة"، مبينا ان "العملية جرت بعد توافر معلومات استخبارية عن مكان اختبائه في إحدى قرى محافظة ديالى ما أدى إلى اعتقاله بالتنسيق مع قوة من فرقة الرد السريع".

وتابع الجهاز بالقول انه "قد تم إحالة المتهم إلى جهة الطلب وفق السياقات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وكان مصدر أمني افاد، في 26 كانون الأول 2022، ، باعتقال قوة امنية مشتركة المدعو (احمد رومية) والمتهم بارتكاب أكثر من 100 جريمة قتل في ديالى، مشيرا إلى أن عملية القبض تمت في كركوك.

وفي غضون ذلك؛ أكد اللواء يحيى رسول عبد الله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اعتقال رومية.

وذكر رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بإشراف وتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبجهد استخباري وعملية استدراج معدّة بإحكام، تمكّن جهاز الأمن الوطني بإسناد من قوة مشتركة مساء اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على المجرم المدعو أحمد حسن جواد، المكنى (أحمد رومية)"، لافتا إلى ان رومية "من المطلوبين للقضاء".