ديالى.. الكشف عن "تزوير" عائدية موقع عسكري وتحذير للسكان

شفق نيوز/ كشف محافظ ديالى مثنى التميمي، اليوم الخميس، عن عمليات تزوير وتلاعب للاستيلاء على احد المواقع العسكرية الكبيرة في بعقوبة، محذراً المواطنين من شراء اي أراض سكنية ضمن الموقع لتجنب الملاحقة القانونية.

وقال التميمي في بيان صحفي، إن "أحد الأشخاص قام بعملية تزوير وتلاعب واخفاء مستندات للاستيلاء على موقع الفرقة الخامسة للجيش العراقي شمال غرب بعقوبة مؤكدا أن عائدية أرض الموقع تعود لوزارة الدفاع ومسجلة لدى وزارة المالية ومنذ أكثر من ٣٠ عاما".

وحذر المحافظ سكان ديالى من "شراء اي أراض سكنية ضمن الموقع العسكري لعدم حسم ملف الموقع لدى المحاكم واللجان التحقيقية المختصة ومنع تكرار مشاكل جديدة".

واضاف أن "المحافظة وبعد المصادقة على التصميم الأساسي لبعقوبة ستتعقب إداريا محاولات الاستيلاء على الموقع العسكري".

وأشار محافظ ديالى الى "نقل الأسوار الكونكريتية المحيطة بالفرقة الخامسة إلى مناطق أخرى ونقل مقرها إلى مكان آخر نتيجة لضغوط إلا أن هذا لا يعني التنازل عن الموقع العسكري".