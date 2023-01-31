ديالى.. القوات الأمنية تضرب طوقا على 25 قرية ساخنة وتمشط 30 كيلومترا مربعا في "بؤرة ساخنة"

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في ديالى بانتهاء مرحلة التطويق الأمني لعشرات القرى الساخنة بديالى.

وقال القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوات من الشرطة والجيش و5 ألوية من الحشد أنجزت عمليات تطويق 25 قرية ساخنة بين نواحي ابي صيدا والعبارة (25 كم شمال شرق بعقوبة)"، مبينا ان "الخطة شملت ممرا كاشفا على ضفاف نهر ديالى وتعزيز نقاط التفتيش وتدمير عشرات الأوكار والبؤر في البساتين والأراضي الزراعية".

وأشار التميمي إلى أن "العمليات نجحت في كشف الأغطية الأمنية المعتمة في البساتين والقرى الزراعية التي تعاني نقصا أمنيا في القطعات والتي تحوي فراغات وملاذات لعناصر داعش".

ويعد حوض الوقف شمال شرق بعقوبة بؤرة ملتهبة أمنيا وطائفيا وتشهد خروجات وحوادث أمنية مستمرة يعزوها المختصون إلى نقص التعزيزات الأمنية والخلافات العشائرية وسطوة الجماعات الخارجة عن القانون.