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ديالى.. القوات العراقية تدخل قرى "ساخنة" بحثا عن مخطوفين

Category: أمـن

Date: 2021-03-22T07:19:34+0000
ديالى.. القوات العراقية تدخل قرى "ساخنة" بحثا عن مخطوفين

شفق نيوز / انطلقت عمليات أمنية واسعة، يوم الاثنين، في القرى الممتدة بين ناحيتي العبارة وأبو صيدا شمال شرقي بعقوبة، بحثا عن مختطفين من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وأقدم تنظيم داعش، قبل يومين، على اختطاف 4 مدنيين من مربي الدواجن في أطراف ناحية العبارة (15 كم) شمال شرق بعقوبة، قبل أن يطلق سراح أحدهم ويقتاد الثلاثة الآخرين إلى جهة مجهولة.

وأبلغ مصدر في شرطة ديالى، وكالة شفق نيوز، أن "تشكيلات متعددة من الشرطة شملت دوريات ومفارز تعقب ووحدات خاصة، شنت عمليات تفتيش وتمشيط للقرى والبساتين الممتدة بين ناحيتي العبارة وأبو صيدا بحثا عن ثلاثة مدنيين اختطفهم داعش".

وأوضح المصدر، أن "عمليات البحث والتفتيش انطلقت من عدة محاور مع تكثيف نقاط التفتيش والمرابطة في القرى والبساتين، لتطويق وإغلاق منافذ هروب وتسلل عناصر داعش منها".

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