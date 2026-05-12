ديالى.. القبض على قاتل بعد متابعة استمرت لأسبوع في 4 محافظات

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على قاتل بعد متابعة استمرت لأكثر من أسبوع في أربع محافظات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد جهد أمني وتحقيقي استمر لأكثر من أسبوع كامل، تمكنت مفارز مكافحة الإجرام في ديالى من إلقاء القبض على المتهم الذي أقدم الأسبوع الماضي على قتل أحد المواطنين من أهالي محافظة الأنبار، ومن ثم رمي جثته على طريق بغداد-كركوك قرب ناحية جديدة الشط جنوب غربي ديالى".

وبين أن "فرق التحقيق تابعت خيوط القضية بشكل مكثف، وانتقلت بين عدة محافظات منها الأنبار وبغداد والسليمانية، إلى أن تم التوصل إلى مكان وجود المتهم وإلقاء القبض عليه في العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية تمكنت أيضاً من العثور على العجلة التي استخدمها الجاني في تنفيذ الجريمة، وكانت مخبأة في إحدى المناطق النائية التابعة لمحافظة السليمانية".

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم تمهيداً لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.