ديالى.. العثور على جثتي اثنين من المدنيين بعد أيام من اختطافهما من قبل داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى يوم الثلاثاء بالعثور على جثتي اثنين من عمال الدواجن الذين اختطافهما عناصر من تنظيم داعش قبل ثلاثة أيام في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية والأهالي عثروا على الجثتين بين قريتي بودجة وزاغنية التابعتين لناحية العبارة ١٥كم شمال شرق بعقوبة وعليهما آثار إطلاق نار في مناطق متعددة من الجسم.

واقدمت مجموعة من داعش قبل ثلاثة أيام على اختطاف اربعة عمال دواجن في اطراف ناحية العبارة في ديالى، اطلقت سراح أحدهم واقتادت ثلاثة آخرين إلى جهة مجهولة.