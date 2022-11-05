ديالى .. العثور على جثة شاب وداعش يفرج عن راعٍ بعد اختطاف استمر شهرين

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم السبت، بالعثور على جثة شاب قرب الشارع العام بمنطقة الدور شرق محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الشاب لوحظت آثار إطلاقات نارية في جسده.

وأضاف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه من اهالي ناحية بني سعد 20 كم شمال شرق بعقوبة.

في غضون ذلك افاد مصدر امني في ديالى، ان عناصر داعش أفرجت عن راعي اغنام بعد شهرين من اختطافه في اطراف ناحية قره تبه شمال شرقي المحافظة مقابل فدية مالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر داعش أفرجت عن راعي اغنام يدعى (صباح نوري رشيد) في قرية نارين التابعة لناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة) مقابل فدية مالية بلغت 50 الف دولار امريكي.

واكد المصدر ان عناصر داعش أفرجت عن الراعي في نفس مكان الاختطاف قبل شهرين وأحتجزته من أجل الحصول على فدية مالية مقابل تهديد ذويه بقتله.

وبين ان الراعي من سكنة ناحیة (رزگاري) التابعة لقضاء كلار في إدارة منطقة "كرميان" بإقليم كوردستان، وقد تواجد مع قطيعه في حدود ناحية قره تبه قبل اختطافه.

وتعد مناطق اطراف ناحية قره تبه بؤرا ساخنة للتنظيمات الإرهابية لقربها من تلال حمرين ومناطق الاتصال مع خانقين وكوردستان وحدود صلاح الدين.