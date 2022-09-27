ديالى.. الرد السريع يشتبك مع "مجموعة مسلحة" ويدمر 3 أوكار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الثلاثاء، تدمير 3 اوكار لجماعات خارجة عن القانون شمال شرق المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوة من الفوج الثاني في اللواء الثاني التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية مسنودة بالجهد الاستخباري، وبناء على أوامر قضائية نفذت عملية مداهمة لالقاء القبض على عصابة إجرامية في منطقة بساتين قرية العواشق بناحية ابي صيدا في محافظة ديالى".

وتابع المصدر؛ ان "القوة الأمنية تعرضت لاطلاق نار كثيف بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة والرمانات اليدوية فور وصولها الى الوكر، مؤكدا ان القوة على مصادر النيران، وشرعت بمطاردة عناصر هذه العصابة رغم الطبيعة الجغرافية المعقدة للمنطقة".

وأشار إلى أن "عمليات البحث والمطاردة وتعقب العصابة الإجرامية مستمرة".

واكد ان "قوة الرد السريع تمكنت من تدمير 3 اوكار لهؤلاء المجرمين و4 دراجات نارية، فضلا عن ضبط هواتف وشريحة هاتف و 400 إطلاقة BKC ومخازن بندقية".

ودفعت السلطات الامنية قبل نحو عامين قوات الرد السريع الاتحادية الى ابي صيدا لاحتواء ومعالجة مشاكل ونزاعات عشائرية وطائفية متشعبة ومعقدة امتدت لسنوات طويلة

وتسود ناحية ابي صيدا (30 كم شمال شرق بعقوبة) نزاعات واقتتال عشائرية في عدة مناطق وقصبات منذ سنوات عدة، تسبب بنزوح عشرات العائلات ومصرع وجرح مئات المدنيين.