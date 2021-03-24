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ديالى.. اغتيال مدني في العبارة من قبل مجهولين

Category: أمـن

Date: 2021-03-24T18:00:22+0000
ديالى.. اغتيال مدني في العبارة من قبل مجهولين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، باغتيال مدني في أطراف ناحية العبارة، 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على صاحب محل في قرية (الغريرات) 4 كم شمالي ناحية العبارة ما أدى إلى مقتله بالحال".

وأضاف أن "قوة أمنية هرعت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف أسبابه وملابساته، فيما شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم"، دون أن تتضح دوافع الحادث إن كانت إرهابية أو جنائية.

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية، نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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