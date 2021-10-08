ديالى.. اعتقال 5 أشخاص متلبسين بتوزيع رشاوى على الناخبين

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الجمعة، باعتقال مدير مكتب مرشحة عن تحالف "تقدم" في ديالى مع ٤ من مرافقيه بتهمة تقديم رشاوى للناخبين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "السلطات الأمنية اعتقلت مدير مكتب مرشحة تقدم في ديالى نورس محمود العيسى مع ٤ من مرافقيه متلبسين بتوزيع رشاوى للناخبين في أحد مراكز الاقتراع في ناحية العظيم شمالي ديالى".

واضاف أن "السلطات الأمنية اقتادته مع مرافقيه إلى أحد المراكز الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة".

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل التحقيقات.

وكان أفراد الأمن والنازحون ونزلاء السجون قد أدلوا بأصواتهم الجمعة في التصويت الخاص قبل يومين من الاقتراع الخاص الأحد المقبل.