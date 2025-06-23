ديالى.. اعتقال 1150 متهماً بـ "تجارة وتعاطي المخدرات"

شفق نيوز/ كشف مدير مديرية مكافحة المخدرات في محافظة ديالى العميد مثنى لطيف حنتوش، يوم الاثنين، عن اعتقال أكثر من 1150 متهماً بتجارة وتعاطي المخدرات في المحافظة.

وقال حنتوش في كلمة القاها خلال مؤتمر عقد في ديالى بمناسبة الأسبوع السنوي لمكافحة المخدرات وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية في ديالى تمكنت خلال الفترة الأخيرة من توجيه ضربات موجعة لشبكات تجارة وتعاطي المخدرات من خلال عمليات نوعية أسفرت عن اعتقال العديد من التجار والمتعاطين".

وأضاف أن "الملقى القبض عليهم مؤخراً بهذا الصدد يبلغ عددهم أكثر من 1150 متهماً، فضلاً عن ضبط 104 كغم من المواد المخدرة المختلفة".

وأشار حنتوش، إلى "الحكم على 538 متهماً بقضايا مخدرات في ديالى بأحكام تتراوح من سنة إلى مؤبد وكذلك غرامات مالية".