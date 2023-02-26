ديالى: اعتقال نحو 15 مشتبهاً به بحادث الجيايلة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني باعتقال نحو 15 مشتبهاً به بحادثة مجزرة الجيايلة التي خلفت 10 ضحايا ومصابين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "قوات مشتركة من عمليات ديالى اعتقلت نحو 15 مشتبهاً به بحادثة الجيايلة في أطراف قضاء الخالص بناء على معلومات وتحريات استخبارية".

واكد المصدر ان عمليات الملاحقة مستمرة للمتهمين بمجزرة الجيايلة وبتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة لتفادي تبعات أمنية ومجتمعية تهدد السلم المجتمعي".

وهاجم مسلحون مجهولون في وقت سابق مجموعة من المزارعين في قرية الجيايلة التابعة لقضاء الخالص (17 كم شمال شرق بعقوبة) لاسباب ودواع متضاربة بين ردود افعال انتقامية او نزاعات عشائرية قديمة.