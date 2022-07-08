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ديالى.. اعتقال مشاركين بقتل منتسب أمني يقود الى كدس عتاد "ثقيل"

Category: أمـن

Date: 2022-07-08T18:06:38+0000
ديالى.. اعتقال مشاركين بقتل منتسب أمني يقود الى كدس عتاد "ثقيل"

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، عن تمكن "الفوج التكتيكي" من اعتقال ثلاثة متهمين أسهموا باغتيال أحد المواطنين، فيما بينت ان العملية قادت الى ضبط كدس عتاد للسلاح الثقيل والمتوسط.

وقالت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "بتوجيه مباشر من قبل قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين نفذت قوة من الفوج التكتيكي عملية نوعية على خلفية اغتيال مواطن في ناحية السلام، إذ تمكنت القوة من إلقاء القبض على ثلاث من المتهمين بجريمة القتل".

وأضاف البيان أن العملية قادت الى "ضبط كدس للعتاد والسلاح الثقيل والمتوسط والخفيف و قنابر هاون وصواريخ (RBG7)"، مبينا انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ورفع المواد المضبوطة دون حادث يذكر".

وكان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق، بمصرع منتسب في شرطة ديالى بنزاع عائلي في ناحية السلام شمال شرق بعقوبة.

وتشهد ديالى بين الحين والآخر نزاعات عائلية غالبا متكون لمشاكل اجتماعية او نزاعات أملاك أو ثارات شخصية.

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