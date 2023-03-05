ديالى.. اعتقال أكثر من 10 اشخاص مشتبه بهم في اغتيال "ضابط سابق"

شفق نيوز/ شنت قوات الأمن في محافظة ديالى يوم الاحد، حملة ملاحقة واعتقالات في قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة على خلفية اغتيال ضابط سابق في الجيش العراقي.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز؛ ان "قوة امنية خاصة شنت حملة ملاحقة ومداهمات في قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة) على خلفية اغتيال ضابط سابق في الجيش العراقي من قبل مجهولين بأسلحة كاتمة".

واكد المصدر اعتقال أكثر من 10 اشخاص مشتبه بهم لإجراء التحقيقات اللازمة والوصول إلى منفذي جريمة الاغتيال فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا وإجراءات مشددة في محيط مدينة الخالص.

وقام مجهولون في وقت سابق ضابط عراقي متقاعد برتبة عميد في الجيش المنحل لاسباب ودواع غامضة.