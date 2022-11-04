ديالى.. اعتقال عدد من المطلوبين في "ممارسات أمنية مفاجئة"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، ممارسة امنية باعتقال عدد من المطلوبين بينهم مروجو مخدرات في "ممارسات أمنية مباغتة" تم تنفيذها في مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، ووحدات إدارية اخرى.

وقال مصدر امني في الشرطة لوكالة شفق نيوز ان "قوات من تشكيلات الشرطة نصبت نقاط تفتيش في بعقوبة بحثا عن مطلوبين ومتهمين بتجارة المخدرات وأسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين بينهم مروجي مخدرات".

واضاف المصدر ان "الهدف من الممارسة مباغتة المطلوبين وتسهيل اعتقال وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وتدقيق وملاحقة العجلات المشبوهة والمطلوبة للجهات الأمنية".

وغالبا ما تنفذ شرطة ديالى عمليات مباغتة ونقاط تفتيش مفاجئة لملاحقة المطلوبين بتهم الإرهاب والمخدرات والجرائم الجنائية.