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ديالى.. اشتباكات تخلف 3 ضحايا من الجيش و3 قتلى من داعش

Category: أمـن

Date: 2021-12-28T15:35:46+0000
ديالى.. اشتباكات تخلف 3 ضحايا من الجيش و3 قتلى من داعش

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري بسقوط 3 ضحايا من الجيش ومقتل 3 عناصر من داعش، يوم الثلاثاء، في اشتباكات بين الجانبين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوات من اللواء 53 للجيش العراقي، اشتبكت مع عناصر داعش خلال مداهمة أوكار إرهابية في المناطق الممتدة بين المحطة الغازية ومنطقة عين ليلى شمال شرقي ديالى".

وأوضح المصدر أن "الاشتباكات أسفرت عن سقوط ثلاث ضحايا من الجيش واصابة 3 اخرين وقتل 3 دواعش"، مشيرا الى "اخلاء الضحايا والجرحى من الجيش الى مستشفى بعقوبة".

وتنفذ القطعات الأمنية والحشد عمليات امنية من 5 محاور في تلال حمرين  وحدود ديالى – كركوك – صلاح الدين منذ ثلاث أيام بحثا عن فلول ومخابئ داعش.

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