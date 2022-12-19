ديالى.. ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم البو بالي ومصدر يكشف تفاصيل العملية

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في ديالى يوم الاثنين، بارتفاع حصيلة هجوم ديالى إلى 6 ضحايا و8 مصابين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن حصيلة هجوم داعش على قرية البو بالي ارتفعت إلى 6 ضحايا و8 مصابين بينهم حالة حرجة، مشيرا إلى المصابين يخضعون للعناية الطبية في مستشفى الخالص.

إلى ذلك؛ كشف مصدر أمني تفاصيل هجوم قرية البو بالي والذي تم بكمين لداعش بدأ بإطلاق نار على عجلات مدنية في قرية البو بالي بأسلحة القناص وبعد تجمع الأهالي أطلقت عناصر داعش النار على الأهالي ما سبب سقوط 6 ضحايا و8 مصابين بينهم حالة حرجة.

وأفاد مصدر أمني في وقت سابق لوكالة شفق نيوز بسقوط ضحايا ومصابين بهجوم لداعش على قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص 17 كم شمال شرق بعقوبة.