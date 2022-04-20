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ديالى.. ارتفاع حصيلة الهجوم المزدوج لداعش الى 3 ضحايا و9 مصابين

Category: أمـن

Date: 2022-04-20T04:35:24+0000
ديالى.. ارتفاع حصيلة الهجوم المزدوج لداعش الى 3 ضحايا و9 مصابين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الأربعاء بارتفاع حصيلة الهجوم المزدوج في اطراف ناحية قره تبه شمال شرقي المحافظة إلى 3 ضحايا و9 مصابيين بينهم مدنيون.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان عناصر داعش هاجمت نقطة امنية تابعة للحشد الشعبي / لواء نداء ديالى – الفوج الثالث في اطراف قرية (كشكول) شمالي قره تبه بأسلحة القنص واشتبكت مع عناصر الحشد.

وتابع المصدر "ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة قوة من الحشد والأهالي لاسناد عناصر النقطة مشيرا الى ان حصيلة الهجوم المزدوج انتهت عند 3 ضحايا و9 جرحى بينهم 5 مدنيون.

وأشار المصدر الى ان إصابات بعض الجرحى حرجة وسط اطلاق حملة للتبرع بالدم لإنقاذ جرحى الهجوم"

وتشهد مناطق أطراف قره تبه ١١٣ كم شمال شرق بعقوبة حوادث وهجمات مستمرة لقربها من تلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة والفراغات الأمنية الشاسعة.

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