ديالى.. اختناق طالبتين وعدد من الكادر التدريسي إثر حريق في مدرسة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، باختناق طالبتين وعدد من الكادر التدريسي إثر اندلاع حريق في بناية مدرسية تضم مدرستين للبنات (ابتدائية وثانوية) في أطراف قضاء الخالص شمالي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق تم إخماده، بينما ما تزال أسباب اندلاعه مجهولة".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن اختناق طالبتين وعدد من الكادر التدريسي فقط، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية كبيرة"، مؤكداً نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.