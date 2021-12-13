سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ديالى.. فقدان أثر 4 أشخاص أحدهم ضابط شرطة في معقل داعش

Category: أمـن

Date: 2021-12-13T16:44:01+0000
ديالى.. فقدان أثر 4 أشخاص أحدهم ضابط شرطة في معقل داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بفقدان أثر أربعة أشخاص أحدهم ضابط شرطة يوم الاثنين في أحد أبرز معاقل تنظيم داعش بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة أشخاص فُقد أثرهم خلال رحلة صيد أوز بري قرب بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وأضاف أن أحد الأشخاص المفقودين ضابط في مديرية جوازات الاعظمية برتبة مقدم، وآخر منتسب في الحشد الشعبي، والثالث موظف في مصرف، والرابع مواطن.

وأشار المصدر إلى أن هناك أنباء تفيد باختطافهم من قبل مسلحي داعش.

وتعد المناطق الوعرة المحيطة ببحيرة حمرين أحد أبرز معاقل داعش في محافظة ديالى، إذا يتخفى مسلحو التنظيم بين التضاريس الوعرة ويشنون انطلاقا منها هجمات في المناطق المحيطة.

related

بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

Date: 2021-09-25 20:53:14
بينهم ضابط برتبة عقيد.. 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالى (تحديث)

هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

Date: 2021-02-09 21:38:18
هجوم لداعش يردي جندياً عراقياً ضحية في ديالى

داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

Date: 2021-10-26 19:04:52
داعش يشن هجوماً عنيفاً يوقع 25 ضحية وجريحاً في ديالى

داعش يهاجم نقطة أمنية ويوقع جرحى في ديالى

Date: 2021-09-10 20:04:48
داعش يهاجم نقطة أمنية ويوقع جرحى في ديالى

داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

Date: 2020-12-30 14:11:58
داعش يهاجم قرية بديالى والأهالي تستنفر مع الجيش وتصد التعرض

تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

Date: 2020-09-18 10:30:39
تدمير "ترسانة" لداعش في العراق

هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

Date: 2021-10-26 19:55:32
هجوم ديالى يخلف مجزرة.. الحصيلة سقوط 12 ضحية و15 جريحاً

مافيات متنفذة تتعاون مع داعش لتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بواسطة "القفاز"

Date: 2021-07-18 14:37:47
مافيات متنفذة تتعاون مع داعش لتهريب المخدرات من إيران إلى العراق بواسطة "القفاز"