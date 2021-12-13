ديالى.. فقدان أثر 4 أشخاص أحدهم ضابط شرطة في معقل داعش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بفقدان أثر أربعة أشخاص أحدهم ضابط شرطة يوم الاثنين في أحد أبرز معاقل تنظيم داعش بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة أشخاص فُقد أثرهم خلال رحلة صيد أوز بري قرب بحيرة حمرين في محافظة ديالى.

وأضاف أن أحد الأشخاص المفقودين ضابط في مديرية جوازات الاعظمية برتبة مقدم، وآخر منتسب في الحشد الشعبي، والثالث موظف في مصرف، والرابع مواطن.

وأشار المصدر إلى أن هناك أنباء تفيد باختطافهم من قبل مسلحي داعش.

وتعد المناطق الوعرة المحيطة ببحيرة حمرين أحد أبرز معاقل داعش في محافظة ديالى، إذا يتخفى مسلحو التنظيم بين التضاريس الوعرة ويشنون انطلاقا منها هجمات في المناطق المحيطة.