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ديالى.. اختبار تجريبي لسلاح الهاون يصيب اثنين من الحشد الشعبي

Category: أمـن

Date: 2022-10-03T16:08:55+0000
ديالى.. اختبار تجريبي لسلاح الهاون يصيب اثنين من الحشد الشعبي

شفق نيوز / أفاد مصدر مسؤول في ديالى، يوم الاثنين، بإصابة عنصرين من الحشد الشعبي، إثر خلل فني خلال اختبار سلاح الهاون في أطراف ناحية قرة تبة شمال شرقي المحافظة.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عنصرين من الحشد – لواء 24 أصيبا بجروح نتيجة خلل فني خلال اختبار تجريبي لسلاح الهاون في نقطة (سلوم) في أطراف ناحية قرة تبة"، 113 كم شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر، أن "مفرزة الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما جرى فتح تحقيق بالحادث". وترابط قوات اللواء 24 من الحشد الشعبي في مناطق عدة من ديالى، أبرزها القواطع الساخنة في محيط الوحدات الإدارية.

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