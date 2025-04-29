أدى لمقتل وإصابة 4 مدنيين.. "رمي عشوائي" يتسبب يإيقاف ضباط ومنتسبين بالداخلية العراقية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيف خمسة ضباط برتب مختلفة، وخمسة منتسبين آخرين بسبب إطلاق نار عشوائي في بغداد تسبب بمقتل مواطن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المنتسبين والضباط تم توقيفهم، بعد أن أقدمت قوة أمنية على إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء كمين نصبته للقبض على تجار مخدرات ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد يوم أمس".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن مقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين ليس لهم علاقة بالحادثة”.

هذا وأفاد مصدر أمني، فجر اليوم الثلاثاء، بمقتل مدني جراء اشتباك مسلح بين قوة أمنية وتاجري مخدرات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية نصبت كميناً لاثنين من تجار المخدرات في قطاع 76 ضمن مدينة الصدر، مشيراً إلى أن العملية تطورت إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن "تبادل إطلاق النار أسفر عن إصابة أحد رواد أحد المقاهي (كوفي شوب) القريبة، بعد تعرضه لإطلاق نار بالخطأ"، مبيناً أن "المصاب فارق الحياة لاحقاً متأثراًبجراحه".