تحديث.. منظومة الـC-RAM تتصدى لصاروخ حاول استهداف السفارة الأمريكية ببغداد

شفق نيوز/ فعّلت السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، يوم الخميس، منظومة الدفاع الصاروخية C-Ram، والتي يتم تفعيلها عادة مع وجود قصف صاروخي أو تهديد بهجمات عبر طيران مسير.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن المنظومة تصدت لصاروخ حاول استهداف محيط السفارة الامريكية، كما أن صافرات الإنذار دوت داخل السفارة الأمريكية، من دون معرفة تفاصيل أكثر.

وأعلن التحالف الدولي إصابة 3 أشخاص في هجوم بـ14 صاروخا استهدف قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وهجوم اليوم هو الثاني من نوعه، إذ تعرضت القاعدة لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا الاثنين الماضي.

كما تعرض مطار أربيل الدولي، مساء الثلاثاء، إلى هجوم بطائرة مسيرة مفخخة من دون إحداث أضرار.

كما تأتي بعد أيام قليلة من شن غارات أمريكية على مواقع فصائل مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية"ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أميركيين ومنشآت أميركية في العراق".

واستهدف نحو خمسين هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضمّ أميركيين، ومطاري بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا تنسب إلى جماعات موالية لإيران.