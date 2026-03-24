قصف جوي يستهدف مقري فالح الفياض وريان الكلداني في الموصل (فيديو)

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض موقعين تابعين لقيادات في الحشد الشعبي إلى قصف جوي شمالي مدينة الموصل، ما أدى إلى تصاعد كثيف لألسنة الدخان من المنطقة المستهدفة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف دار ضيافة تعود إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في حي الملايين شمال الموصل، بالتزامن مع استهداف مقر آخر تابع لزعيم كتائب بابليون في الحشد ريان الكلداني في منطقة القوسيات.

وأضاف أن أعمدة دخان كثيفة شوهدت ترتفع من الموقعين عقب الاستهداف، دون اتضاح حجم الأضرار حتى الآن.

ويأتي هذا بعد قصف استهدف ليلة أمس قيادات في الحشد الشعبي بمنطقة الحبانية في الانبار.