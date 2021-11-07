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دوي انفجار لم تعرف طبيعته وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-11-07T17:50:00+0000
دوي انفجار لم تعرف طبيعته وسط بغداد

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته في العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "انفجاراً لم تعرف طبيتعه دوى في العاصمة بغداد، وسمع دويه ضمن المناطق القريبة من منطقة الكرادة".

وتشهد العاصمة بغداد، منذ إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول 2021، أوضاعاً مضطربة، متمثلة باعتصام أنصار قوى خاسرة في الاقتراع (لها أجنحة عسكرية) منضوية في الحشد الشعبي، قرب المنطقة الخضراء، وما يرافقها من اشتباكات مع قوات الأمن من جهة، وتعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال "فاشلة" فجر الأحد 7 تشرين الثاني 2021، عبر استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" من جهة أخرى، الأمر الذي ينذر بوضع أمني متدن أكثر مما سبق.

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