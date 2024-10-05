انفجار كبير على الحدود العراقية، والدفاعات السورية: نتصدى لأهداف معادية في حمص

شفق نيوز/ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت، إن انفجاراً كبيراً وقع في مدينة البوكمال على الحدود بين مع العراق، وسط أنباء عن استهداف موقع للفصائل الشيعية المسلحة، أو مخزن عتاد.

في غضون ذلك قال محافظة دير الزور، ان: دوي انفجار في مدينة البوكمال عند الحدود السورية-العراقية ناجم عن استهداف مسيرة "مجهولة" لآلية للميليشيات الإيرانية، حيث تصاعدت أعمدة الدخان من الموقع، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

وفي هذه الاثناء، قال الإعلام السوري الرسمي إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في أجواء ريف حمص الغربي، من دون بيان تفاصيل أكثر.