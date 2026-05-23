دوي انفجار شمال بغداد.. مصدر أمني يوضح الحادث

شفق نيوز- بغداد

أوضح مصدر أمني، مساء السبت، طبيعة الانفجار الذي سُمع بقضاء التاجي شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث نجم عن حرق نفايات داخل مساحة مخصصة للطمر الصحي، ما أدى إلى امتداد النيران إلى مساحة صغيرة من الحشائش، وأثناء ذلك صادف انفجار جسم غريب يعتقد أنه مخلف حربي خلف مجمع الرياحين في قضاء التاجي.

وأضاف أن الأجهزة المتخصصة باشرت بإخماد النيران وفتح تحقيق لمعرفة طبيعة الانفجار.

وأكد المصدر أن الأنباء التي تحدثت عن سقوط صاروخ أو انفجار عبوة ناسفة غير صحيحة.