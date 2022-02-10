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دوي انفجارات في محافظة ميسان

Category: أمـن

Date: 2022-02-10T19:40:02+0000
دوي انفجارات في محافظة ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بدوي ثلاثة انفجارات في محافظة ميسان المضطربة جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجارات دوت في العمارة مركز محافظة ميسان، ولم تعرف طبيعتها حتى الآن.

وتأتي هذه الأحداث غداة مقتل أحد عناصر سرايا السلام على يد مجهولين في العمارة، كما اغتال مسلحون مجهولون، السبت، القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها بيومين، اغتالوا حسام العلياوي، وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة.

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة أمس الأربعاء، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.

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