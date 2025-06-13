دوي انفجارات في عدد من مدن العراق بالتزامن مع قصف إيران

شفق نيوز/ أفاد مراسلو وكالة شفق نيوز وشهود عيان، فجر السبت، بسماع دوي انفجارات متفرقة في عدد من المدن العراقية، من دون صدور توضيحات رسمية حتى اللحظة بشأن طبيعتها أو مصدرها.

وبحسب المعلومات الواردة، سُمع دوي انفجارات في العاصمة بغداد، وفي مناطق بشمالها وجنوبها، إضافة إلى مدن في محافظة صلاح الدين.

وتزامن ذلك مع ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في إيران فجر اليوم، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الأصوات ناتجة عن عمليات إطلاق صواريخ، أو مرور مقذوفات في الأجواء، أو أسباب أخرى.

وتشهد الأجواء العراقية منذ ساعات الليل المتأخرة تحركات جوية كثيفة، في ظل تصاعد حدة التوتر بين إيران وإسرائيل، ما دفع العديد من السكان في المدن العراقية إلى تداول مشاهد مصورة تُظهر ومضات في السماء وأصوات انفجارات غير مألوفة.

وحتى الساعة، لم تصدر أي بيانات من وزارتي الدفاع أو الداخلية العراقيتين، ولا من قيادة العمليات المشتركة، حول طبيعة الانفجارات أو ما إذا كانت تشكل تهديداً مباشراً داخل الأراضي العراقية.