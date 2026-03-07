انفجارات في بغداد والسفارة الاميركية تفعل الدفاعات الجوية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في العاصمة بغداد، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار داخل السفارة الأميركية وتفعيل منظومات الدفاع الجوي فيها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن الدفاعات الجوية في السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء تفعّلت لإبعاد أجسام غريبة لم يُحدد حتى الآن ما إذا كانت صواريخ أم طائرات مسيّرة.

وأضاف المصدر أن دوي الانفجارات سُمع في مناطق من بغداد، فيما لم تتوفر معلومات فورية عن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تتابع الحادث لمعرفة ملابساته.

وفي سياق متصل، أوضح المصدر أنه لا يوجد أي استهداف في منطقة الدورة جنوبي بغداد، مبيناً أن الحادث هناك ناتج عن احتراق كرفان تابع لمحطة كهرباء الدورة نتيجة تماس كهربائي.