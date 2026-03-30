دوي انفجارات شديدة في السليمانية

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، فجر الثلاثاء بسماع بدوي عدة انفجارات شديدة في مدينة السليمانية، دون توفر معلومات فورية عن طبيعة تلك الانفجارات أو أسبابها.

وقال مراسل الوكالة، إن أصوات الانفجارات سُمعت في مناطق متفرقة من المدينة، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

ولم تصدر الجهات الأمنية أو الرسمية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي توضيح بشأن الحادث أو حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وأضاف المراسل أن فرقاً أمنية بدأت بالتحرك نحو مواقع يُعتقد أنها قريبة من مصدر الانفجارات، فيما لا تزال المعلومات أولية بانتظار صدور تفاصيل رسمية لاحقاً.