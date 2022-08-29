دوي انفجارات داخل المنطقة الخضراء

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بدوي انفجارات عدة لم تعرف طبيعتها في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "الانفجارات على الأغلب، ناجمة عن سقوط قذائف (آر.بي.جي) في مواقع متفرقة من المنطقة الخضراء".

وتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة الخضراء التي تضم مقاراً حكومية وبعثات دبلوماسية.

وتعرض محيط مبنى السفارة الأمريكية إلى قصف بخمسة صواريخ هاون، اضطرت على إثرها تفعيل صافرات الإنذار.

هذا وأجلت السلطات الهولندية، موظفي سفارتها في بغداد إلى مكان آخر نتيجة توتر الوضع داخل المنطقة الخضراء.

وحتى الآن، سقط ما لا يقل عن خمسة متظاهرين ضحية، فيما أصيب أكثر من 50 آخرين بينهم عناصر من قوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، منذ أن بدأت قوات مكافحة الشغب محاولة فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، أصبحت المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، ميداناً للصدامات بعد ما بدأ الصدريون "ساعة الصفر"، ليحولوا اعتصامهم إلى عصيان ونفير عام.