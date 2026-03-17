هجمات جديدة بالصواريخ تستهدف السفارة الأميركية ببغداد

أفاد مصدر أمني فجر الثلاثاء، بأن هجمات صاروخية جديدة استهدفت السفارة الأميركية في العاصمة بغداد، فيما جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجوم داخل المنطقة الخضراء.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن صفارات الإنذار ودوي الاعتراضات سُمعت في محيط السفارة، بعد إطلاق صواريخ باتجاه المجمع الدبلوماسي، من دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو ما إذا كانت الهجمات قد أسفرت عن إصابات.

ويأتي هذا التطور بعد دقائق من سلسلة هجمات استهدفت السفارة عبر أربع طائرات مسيرة، وبعد ساعات من هجوم بطائرة مسيّرة اصطدمت بالسياج العلوي لفندق الرشيد داخل المنطقة الخضراء من دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وفي أعقاب تلك الهجمات، وصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان ما جرى بأنه "اعتداءات إرهابية" طالت حقل مجنون النفطي وفندق الرشيد الدولي ومقر السفارة الأميركية في بغداد، مؤكداً أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتعقب المنفذين وملاحقتهم.