دون توضيح الأسباب.. وزير الدفاع يمنح مدير أحد صنوف القوات المسلحة "اجازة مفتوحة"

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري يوم الثلاثاء، بصدور أمر من وزير الدفاع بسحب يد مدير أحد الصنوف.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي منح مدير مديرية التموين والنقل (المسؤولة عن كافة العجلات والاليات) في الجيش العراقي اجازة مفتوحة لحين ايجاد البديل له".

وأضاف المصدر؛ أن "الأسباب غير معلومة الى الأن".

يذكر ان وزير الدفاع وبعد زيارته المفاجئة لموقع التاجي قد أمر بعزل آمر الموقع وضابط الاستخبارات لاخفاقهم بأداء واجباتهم .