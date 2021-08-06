دون الإفصاح عن الأسباب.. وفاة سجين في مكافحة إجرام البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بوفاة سجين في مديرية مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سجيناً في مديرية مكافحة إجرام البصرة توفي دون معرفة الأسباب لغاية الآن".

وأوضح، أن "معلومات أولية تفيد بأن السجين توفي نتيجة اصابته بفيروس كورونا"، مضيفا أن "التقرير الطبي للوفاة ممكن أن يصدر غدا السبت، لمعرفة اسباب الوفاة بشكل نهائي".

وقبل أيام، كشف أحد المحامين في البصرة، عن وفاة مواطن تحت التعذيب في مديرية مكافحة الإجرام، بعد اعتقاله بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر.

وقال المحامي سليم سالم الخزاعي، لوكالة شفق نيوز؛ إن شخصاً من أقاربه يدعى هشام الخزاعي، تم اعتقاله يوم الأحد الماضي أثناء مروره بسيطرة الشهيد حسن جلوب المعروفة بـ"سيطرة السدرة" في مدخل البصرة الشمالي من جهة الطريق الدولي السريع، لتشابه اسمه مع متهم آخر مطلوب للجهات الأمنية.

وبين أن قريبه "فارق الحياة اليوم في مديرية مكافحة الإجرام من شدة التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه لانتزاع اعتراف منه عن جريمة لم يقترفها".