دولة أوروبية تحاكم عراقيين أرسلا أموالاً لداعش

شفق نيوز/ أعلنت السلطات البولندية، الاثنين، توجيه الاتهام لعراقيين اثنين هما أب وابنه بتمويل تنظيم داعش في العراق، من خلال تحويل مبالغ مالية في العام 2016 عبر نظام "حوالة" للتحويلات المالية لتمويل "عمليات عسكرية نفّذت في الشرق الأوسط"، بحسب بيان لوكالة الأمن الداخلي.

وأوقف العراقيان في يونيو الماضي، وسلمت اللائحة الاتهامية للمحكمة في 14 ديسمبر، فيما يواجه المتّهمان في حال إدانتهما عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 12 عاما.

وأوضحت الوكالة أن المبالغ المالية مصدرها عائلات أعضاء في التنظيم تقيم في دول أوروبية أخرى تم تحويلها عبر نظام "وسترن يونيون" إلى بولندا قبل إرسالها إلى العراق.

وأحد اللذين حوّلت إليهم الأموال اعتنق الإسلام في العام 2011 والتحق بتنظيم داعش في سوريا وقتل في العراق في العام 2016.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن النيابة العامة أن زوجة هذا الشخص مدانة بأنشطة إرهابية في ألمانيا.