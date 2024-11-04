دوافع الجريمة غامضة.. مقتل معلمة رمياً بالرصاص داخل منزلها في النجف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الاثنين، بمقتل معلمة تعمل في إحدى المدارس الأهلية وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "المعلمة الضحية في العشرينيات من عمرها ووجدت مقتولة رمياً بالرصاص داخل منزلها في حي الأنصار وسط مدينة النجف على يد مجهولين".

وبين المصدر، أن "دوافع الجريمة ما تزال غامضة لدى السلطات الأمنية في المحافظة"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، وتم فتح تحقيق بالجريمة.