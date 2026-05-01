دهوك وكركوك.. مقتل 3 أشخاص باشتباك مسلح ووفاة امرأة بمضاعفات الولادة

شفق نيوز- دهوك/ كركوك

افاد مصدر أمني في دهوك، يوم الجمعة، بمقتل ثلاثة اشخاص وإصابة آخرين جراء اشتباكات مسلحة اندلعت بين عائلتين في قرية اسيان التابعة لقضاء شيخان شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "سبب الحادث يعود إلى خلاف عائلي قديم"، مشيراً إلى أن "شخصا كان يقيم خارج العراق عاد إلى القرية وهاجم منزلا ما أسفر عن مقتل شخصين أحدهم هو مختار القرية، قبل أن يُقتل المهاجم لاحقا".

وبين المصدر أنه "تم نقل الجثث إلى دائرة الطب العدلي فيما جرى نقل الجرحى الى مستشفى دهوك لتلقي العلاج"، مؤكداً أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

إلى ذلك، أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، بوفاة امرأة تبلغ من العمر 32 عاماً إثر مضاعفات صحية خطيرة أعقبت خضوعها لعملية ولادة قيصرية في أحد المستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تدعى (ع. ج)، خضعت لعملية قيصرية داخل مستشفى حكومي، قبل أن تتعرض لتدهور مفاجئ في حالتها الصحية بعد العملية".

وأضاف أن "تدهور وضعها الصحي استدعى نقلها إلى مستشفى آخر داخل كركوك، حيث وُضعت تحت المراقبة الطبية المكثفة في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها فارقت الحياة اليوم متأثرة بالمضاعفات".

وأشار المصدر إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأن المريضة كانت تعاني من أمراض تحسسية، ويُشتبه بتعرضها لمضاعفات بعد إعطائها أدوية تسببت برد فعل تحسسي حاد، ما أدى إلى تدهور حالتها بشكل سريع".

وبيّن أن "الجهات المختصة باشرت بمتابعة تفاصيل الحادثة للوقوف على ملابسات الوفاة وتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء أو مضاعفات طبية رافقت الحالة".