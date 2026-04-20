دهوك وديالى.. صاعقة رعدية تُصيب راعياً والأمن يعتقل مسلحين هاجما منزلاً

شفق نيوز- دهوك/ ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن صاعقة رعدية ضربت راعياً وقطيعه في قرية شيخكا التابعة لقضاء شيخان شرق محافظة دهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الراعي أُصيب جراء الحادث، وتم نقله إلى مستشفى شيخان لتلقي العلاج"، مشيراً إلى أن "الصاعقة تسببت أيضاً بنفوق نحو 100 رأس من الأغنام تعود لعائلتين، حيث نفق معظم القطيع نتيجة قوة الضربة".

وفي ديالى، أشار مصدر أمني آخر، إلى أن القوات الأمنية القت القبض على شخصين أقدما على مهاجمة منزل أحد المواطنين بإطلاق النار، على خلفية خلاف شخصي في قضاء بلدروز شرقي محافظة ديالى.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، الجهات المختصة اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة.