"دهسٌ وإخفاء الجثة".. تفاصيل صادمة لجريمة قتل امرأة مسنة في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جريمة قتل راح ضحيتها امرأة مسنّة، حيث تم إلقاء القبض على أربعة متهمين بعد محاولتهم إخفاء الجثة جنوبي العاصمة.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المعلومات الاستخبارية الدقيقة أفادت بوجود جثة لامرأة كبيرة في السن مرمية على رصيف أحد الطرق في قضاء المحمودية (جنوب بغداد) نتيجة حادث دهس، على إثر ذلك، تم تشكيل فريق عمل مشترك من فرقة المشاة السابعة عشر ومكتب إجرام المحمودية للتوجه إلى موقع الحادث وكشف ملابساته.

وأضافت، خلال عملية التحري وتعقب الجناة، تم التوصل إلى متهمين اثنين (أخوان) وامرأة (زوجة أحد الأخوة الجناة) مشتبه بهم.

وتابع البيان، أنه أثناء التحقيق الأولي، اعترف أحدهم بأن شقيقه هو من دهس المجني عليها بعجلة نوع كيا ريو صفراء اللون في منطقة الدورة/ تقاطع أبو دشير (جنوب بغداد).

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الإخوة على أخذ الجثة ورميها في مكان خال من السكان ضمن منطقة "حي السلام" للهروب من المسألة القانونية، ثم التوجه إلى منطقة الرضوانية حيث تقيم شقيقتهم.

في إطار ذلك، تمكنت القوة من ضبط العجلة التي تسببت في دهس المجني عليها، واستدراج المتهم/ السائق "أخيهم" الذي ارتكب الجريمة، والقبض عليه في منطقة "الزيدان"، وفق البيان الذي أشار إلى تسليم المتهم مع العجلة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.