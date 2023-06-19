دهس وهجوم مسلح و"ضربة موجعة" لتجار المخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الاتحادية، يوم الاثنين، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة في بغداد، واصفة العملية بأنها "ضربة موجعة".

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ضربات موجعة ومتتالية لمتاجري المخدرات تنفذها قوات الشرطة الاتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، مبينة أن قوة من اللواء العشرين بالفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء ومفرزة من جهاز المخابرات تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين المتاجرين بالمخدرات في منطقة (سبع قصور ) ببغداد، ضبط بالجرم المشهود وبحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة، مشيرة الى إحالته مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه .

إلى ذلك ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً يعمل صيدلاني يستقل عجلة مدنية أقدم على دهس صاحب دراجة ضمن منطقة حي اور شرقي بغداد، ما اسفر عن مصرع صاحب الدراجة، فيما تم القبض على الداهس

وفي حادث آخر ببغداد أيضا، أفاد المصدر، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن منطقة حي النصر شرق العاصمة، ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة، فيما لاذ المسلحون بالفرار.

وفي بغداد كذلك، القت قوة أمنية القبض على متهمين اثنين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلتيهما بالعاصمة .

وذكر اعلام مديرية شرطة الطاقة، في بيان، أن مفرزة سيطرة شرطة نفط الرشيد التابعة للواء الثالث وأثناء الممارسات الأمنية المفاجئة القت القبض على متهمين اثنين بتهريب المنتوجات النفطية وضبط عجلتيهما بالعاصمة بغداد وبمخالفاتٍ متنوعة ، وأودع المتهمين التوقيف وحجز العجلات تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 .